«Смехотворное предложение «Спартака». Абаскаль всё же уговорил клуб купить бельгийца?

«Спартак» близок к своему первому трансферу в летнее окно. Новичком московского клуба должен стать вингер испанского «Кадиса» Тео Бонгонда. Давайте знакомиться с 27-летним игроком сборной ДР Конго, которого красно-белые отыскали на европейском рынке.

Переговоры «Спартака» по Бонгонда длятся как минимум месяц. Ещё в начале июня появилась информация, что представители московского клуба закинули удочки в «Кадис» с целью заполучить Тео. Однако на приманку в виде € 4 млн «подводники» не клюнули. Как сообщало авторитетное издание AS, боссы «Кадиса» назвали это предложение «смехотворным». Любопытно, что сами испанцы годом ранее купили вингера у бельгийского «Генка» за € 3 млн.

Если верить инсайдам, потом последовало второе предложение «Спартака», которое «Кадис» тоже не принял, а после этого и третье. Как утверждает бельгийский журналист Саша Тавольери, теперь руководство московского клуба даёт за Бонгонда € 7 млн плюс бонусы, а самому Тео – трёхлетний контракт. Эта сумма испанцев вроде бы устраивает. Инициатором трансфера вингера в «Спартак» называют Гильермо Абаскаля. К слову, несколько лет назад будущий главный тренер красно-белых непродолжительное время работал в составе технического секретариата «Кадиса», так что старые связи пригодились.

В завершившемся сезоне Бонгонда стал самым результативным игроком команды по системе «гол+пас». Правда, его статистику не назовёшь умопомрачительной. В 31 матче Примеры Тео забил только четыре мяча (один из них с пенальти) и сделал три голевые передачи. Но в «Кадисе» было трудно феерить. «Подводники» стали худшими в Примере по результативности, до последнего тура боролись за выживание, а в итоге финишировали на 14-м месте – всего в двух очках от зоны вылета.

Вдобавок Бонгонда оказался лишь седьмым в команде по количеству проведённого на поле времени. В основу он попадал 24 раза, сыграл 1951 минуту. Тем не менее стал не только самым результативным игроком «Кадиса», но и лучшим по ряду важных статистических показателей. Тео нанёс больше всех ударов (39, в створ – 15), чаще остальных шёл в дриблинг (118 раз) и занял первое место по успешным обводкам (60). Помимо этого, он второй в «Кадисе» по ключевым передачам (15) и созданным голевым моментам (16). В общем, действительно достаточно ценная фигура для аутсайдера Примеры.

Чтобы получить некоторое представление о Бонгонда, посмотрите на его забитые мячи в прошедшем чемпионате Испании. Вот гол в ворота «Атлетико» в октябре 2022-го. Интересно, что Тео отличился уже на первой минуте матча, точнее, спустя 27 секунд после стартового свистка. Грамотное смещение с фланга в центр штрафной и удар низом в касание. Даже Диего Симеоне поаплодировал!

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В январе 2023-го Бонгонда забил «Мальорке». Причём тоже в дебюте игры, но не так рано – на 10-й минуте. Хорошее врывание по центру и игра на опережение.

А вот гол в ворота «Вальядолида» в мае. Это был, очевидно, лучший матч для Бонгонда в сезоне. Дубль Тео помог «Кадису» победить конкурента со счётом 2:0. Второй мяч вингер забил с пенальти. Открыл же Бонгонда счёт на 69-й минуте шикарным дальним ударом – с левой, метров с 20.

Вообще, карьера у Бонгонда зигзагообразная. Тео родился в Бельгии: его отец конголезец, а мать бельгийка. Учился футболу в JMG Academy и в школе футбольного клуба «Зюлте-Варегем». В этой команде и начинал как профессиональный игрок, попутно выступая за юношескую и молодёжную сборные Бельгии. В общем, считался талантом на родине. Но первой сборной так и не понадобился, поэтому с 2022 года выступает за национальную команду ДР Конго (шесть матчей, один гол).

Уже в 19 лет Бонгонда впервые попал в чемпионат Испании. «Сельта» выкупила его у «Зюлте-Варегема» за € 1,3 млн. В Виго Тео стабильно получал игровое время, однако по-настоящему так и не раскрылся (набрал лишь 5+9 в 77 матчах). Летом 2017-го его отдали в аренду в турецкий «Трабзонспор», а уже зимой 2018-го вингер вернулся в «Зюлте-Варегем». Родной клуб арендовал его на полгода и летом 2018-го выкупил за € 1,6 млн.

Дома Бонгонда расцвёл. В сезоне-2018/2019 наколотил 14 мячей и отдал 14 голевых передач в 37 матчах чемпионата Бельгии. Так что через год «Зюлте» продал его более богатому и амбициозному «Генку» за € 7 млн. В этой команде у Тео тоже получалось неплохо, но были разные отрезки: как успешные, так и менее удачные. За три сезона в «Генке» вингер выиграл свой первый и пока единственный трофей – Кубок Бельгии в 2021-м. В финале со «Стандардом» (2:1) был его день: Бонгонда сделал голевой пас и забил победный мяч. А потом пришёл на пресс-конференцию с сигарой и покуривал, отвечая на вопросы журналистов.

Тео Бонгонда Фото: Кадр из видео

У Тео есть еврокубковый опыт: он сыграл 22 матча в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Правда, в этих турнирах Бонгонда не забивал, отметился только тремя результативными передачами. А самым важным тренером в карьере вингера остаётся Франки Дюри, под руководством которого он сыграл наибольшее количество матчей на профессиональном уровне (95 за «Зюлте-Варегем») и стал звездой в бельгийской лиге.

По ходу позапрошлого сезона, когда у Бонгонда возникли проблемы в «Генке», Дюри защищал в СМИ своего бывшего игрока.

«Я уже видел, как Тео выводил «Генк» на поле с капитанской повязкой, – говорил Дюри. – Он получил её не потому, что самый старший или лучший в команде, а потому, что осмеливается отстаивать своё мнение. Я одобряю это. Он обладает лидерскими качествами. Бонгонда – тот, кто сделал разницу в финале Кубка Бельгии, но иногда у меня складывается впечатление, что он всегда виноват, когда «Генк» проигрывает. Это невозможно. Такое восприятие меня раздражает».

Бонгонда может стать реальным усилением для «Спартака». Тем более это тот игрок, которого хочет тренер. Впрочем, исходя из карьерной истории Тео, нельзя исключать, что красно-белые получат в лице конголезца кого-то вроде Шамара Николсона.