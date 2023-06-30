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Чемпионат России, трансферы РПЛ, лето-2023: «Спартак» близок к покупке Тео Бонгонда – кто это такой, статистика игрока

«Смехотворное предложение «Спартака». Абаскаль всё же уговорил клуб купить бельгийца?
Анатолий Романов
«Спартак» близок к покупке Тео Бонгонда
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Красно-белые близки к покупке Тео Бонгонда.

«Спартак» близок к своему первому трансферу в летнее окно. Новичком московского клуба должен стать вингер испанского «Кадиса» Тео Бонгонда. Давайте знакомиться с 27-летним игроком сборной ДР Конго, которого красно-белые отыскали на европейском рынке.

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Переговоры «Спартака» по Бонгонда длятся как минимум месяц. Ещё в начале июня появилась информация, что представители московского клуба закинули удочки в «Кадис» с целью заполучить Тео. Однако на приманку в виде € 4 млн «подводники» не клюнули. Как сообщало авторитетное издание AS, боссы «Кадиса» назвали это предложение «смехотворным». Любопытно, что сами испанцы годом ранее купили вингера у бельгийского «Генка» за € 3 млн.

Если верить инсайдам, потом последовало второе предложение «Спартака», которое «Кадис» тоже не принял, а после этого и третье. Как утверждает бельгийский журналист Саша Тавольери, теперь руководство московского клуба даёт за Бонгонда € 7 млн плюс бонусы, а самому Тео – трёхлетний контракт. Эта сумма испанцев вроде бы устраивает. Инициатором трансфера вингера в «Спартак» называют Гильермо Абаскаля. К слову, несколько лет назад будущий главный тренер красно-белых непродолжительное время работал в составе технического секретариата «Кадиса», так что старые связи пригодились.

В завершившемся сезоне Бонгонда стал самым результативным игроком команды по системе «гол+пас». Правда, его статистику не назовёшь умопомрачительной. В 31 матче Примеры Тео забил только четыре мяча (один из них с пенальти) и сделал три голевые передачи. Но в «Кадисе» было трудно феерить. «Подводники» стали худшими в Примере по результативности, до последнего тура боролись за выживание, а в итоге финишировали на 14-м месте – всего в двух очках от зоны вылета.

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Вдобавок Бонгонда оказался лишь седьмым в команде по количеству проведённого на поле времени. В основу он попадал 24 раза, сыграл 1951 минуту. Тем не менее стал не только самым результативным игроком «Кадиса», но и лучшим по ряду важных статистических показателей. Тео нанёс больше всех ударов (39, в створ – 15), чаще остальных шёл в дриблинг (118 раз) и занял первое место по успешным обводкам (60). Помимо этого, он второй в «Кадисе» по ключевым передачам (15) и созданным голевым моментам (16). В общем, действительно достаточно ценная фигура для аутсайдера Примеры.

Чтобы получить некоторое представление о Бонгонда, посмотрите на его забитые мячи в прошедшем чемпионате Испании. Вот гол в ворота «Атлетико» в октябре 2022-го. Интересно, что Тео отличился уже на первой минуте матча, точнее, спустя 27 секунд после стартового свистка. Грамотное смещение с фланга в центр штрафной и удар низом в касание. Даже Диего Симеоне поаплодировал!

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В январе 2023-го Бонгонда забил «Мальорке». Причём тоже в дебюте игры, но не так рано – на 10-й минуте. Хорошее врывание по центру и игра на опережение.

А вот гол в ворота «Вальядолида» в мае. Это был, очевидно, лучший матч для Бонгонда в сезоне. Дубль Тео помог «Кадису» победить конкурента со счётом 2:0. Второй мяч вингер забил с пенальти. Открыл же Бонгонда счёт на 69-й минуте шикарным дальним ударом – с левой, метров с 20.

Вообще, карьера у Бонгонда зигзагообразная. Тео родился в Бельгии: его отец конголезец, а мать бельгийка. Учился футболу в JMG Academy и в школе футбольного клуба «Зюлте-Варегем». В этой команде и начинал как профессиональный игрок, попутно выступая за юношескую и молодёжную сборные Бельгии. В общем, считался талантом на родине. Но первой сборной так и не понадобился, поэтому с 2022 года выступает за национальную команду ДР Конго (шесть матчей, один гол).

Уже в 19 лет Бонгонда впервые попал в чемпионат Испании. «Сельта» выкупила его у «Зюлте-Варегема» за € 1,3 млн. В Виго Тео стабильно получал игровое время, однако по-настоящему так и не раскрылся (набрал лишь 5+9 в 77 матчах). Летом 2017-го его отдали в аренду в турецкий «Трабзонспор», а уже зимой 2018-го вингер вернулся в «Зюлте-Варегем». Родной клуб арендовал его на полгода и летом 2018-го выкупил за € 1,6 млн.

Дома Бонгонда расцвёл. В сезоне-2018/2019 наколотил 14 мячей и отдал 14 голевых передач в 37 матчах чемпионата Бельгии. Так что через год «Зюлте» продал его более богатому и амбициозному «Генку» за € 7 млн. В этой команде у Тео тоже получалось неплохо, но были разные отрезки: как успешные, так и менее удачные. За три сезона в «Генке» вингер выиграл свой первый и пока единственный трофей – Кубок Бельгии в 2021-м. В финале со «Стандардом» (2:1) был его день: Бонгонда сделал голевой пас и забил победный мяч. А потом пришёл на пресс-конференцию с сигарой и покуривал, отвечая на вопросы журналистов.

Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Фото: Кадр из видео

У Тео есть еврокубковый опыт: он сыграл 22 матча в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Правда, в этих турнирах Бонгонда не забивал, отметился только тремя результативными передачами. А самым важным тренером в карьере вингера остаётся Франки Дюри, под руководством которого он сыграл наибольшее количество матчей на профессиональном уровне (95 за «Зюлте-Варегем») и стал звездой в бельгийской лиге.

По ходу позапрошлого сезона, когда у Бонгонда возникли проблемы в «Генке», Дюри защищал в СМИ своего бывшего игрока.

«Я уже видел, как Тео выводил «Генк» на поле с капитанской повязкой, – говорил Дюри. – Он получил её не потому, что самый старший или лучший в команде, а потому, что осмеливается отстаивать своё мнение. Я одобряю это. Он обладает лидерскими качествами. Бонгонда – тот, кто сделал разницу в финале Кубка Бельгии, но иногда у меня складывается впечатление, что он всегда виноват, когда «Генк» проигрывает. Это невозможно. Такое восприятие меня раздражает».

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Бонгонда может стать реальным усилением для «Спартака». Тем более это тот игрок, которого хочет тренер. Впрочем, исходя из карьерной истории Тео, нельзя исключать, что красно-белые получат в лице конголезца кого-то вроде Шамара Николсона.

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