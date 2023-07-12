«Барселона» объявила о подписании восьмилетнего контракта с Роке, отступные — € 500 млн

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды на официальном сайте. 18-летний бразилец отыграет сезон-2023/2024 на правах аренды за действующий клуб. С новым клубом Роке подписал контракт до лета 2031 года с отступными в € 500 млн.

Витор Роке играет за «Атлетико» с апреля 2022 года, когда перешёл из «Крузейро» за € 4,7 млн. В «Паранаэнсе» Роке в 66 матчах забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Контракт между сторонами был рассчитан до лета 2027 года.

Для «Барселоны» этот переход стал третьим в летнее трансферное окно. Ранее клуб подписал в качестве свободных агентов Илкая Гюндогана («Манчестер Сити») и Иньиго Мартинеса («Атлетик» Бильбао).

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик: