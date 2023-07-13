Константин Лепёхин: в будущем Далер Кузяев может найти более статусный клуб

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на переход россиянина Далера Кузяева в «Гавр».

«Если Кузяев сможет зацепиться и стать игроком основного состава, то в будущем он теоретически сможет найти более статусный клуб в Европе. Для любого российского футболиста игра в топ-лиге Европы пойдёт на пользу, это замечательный опыт. Трансфер в «Гавр» — шаг вперед для Кузяева.

Нужно понимать, что у Далера было желание поиграть там, это самое главное. Теперь появилась возможность – просто так трансферы не происходят. «Гавр» подписал Далера, потому что этот клуб уверен в Кузяеве. Желание поиграть во Франции есть у многих российских футболистов, но немногих зовут туда», – приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».