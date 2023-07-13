Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Лепёхин: в будущем Далер Кузяев может найти более статусный клуб

Константин Лепёхин: в будущем Далер Кузяев может найти более статусный клуб
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на переход россиянина Далера Кузяева в «Гавр».

«Если Кузяев сможет зацепиться и стать игроком основного состава, то в будущем он теоретически сможет найти более статусный клуб в Европе. Для любого российского футболиста игра в топ-лиге Европы пойдёт на пользу, это замечательный опыт. Трансфер в «Гавр» — шаг вперед для Кузяева.

Нужно понимать, что у Далера было желание поиграть там, это самое главное. Теперь появилась возможность – просто так трансферы не происходят. «Гавр» подписал Далера, потому что этот клуб уверен в Кузяеве. Желание поиграть во Франции есть у многих российских футболистов, но немногих зовут туда», – приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Мы не могли больше ждать». Эксклюзивные подробности трансфера Кузяева во Францию
Эксклюзив
«Мы не могли больше ждать». Эксклюзивные подробности трансфера Кузяева во Францию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023