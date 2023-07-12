«Мы не могли больше ждать». Эксклюзивные подробности трансфера Кузяева во Францию

О желании испытать себя в Европе в развёрнутых интервью рассуждает примерно каждый второй российский футболист. Не многие предпринимают конкретные шаги в этом направлении. А уезжают вообще единицы.

Далер Кузяев — из этих исключений. Он не только говорил, но и сделал это. В 30 лет игрок не побоялся выйти из зоны комфорта, отказавшись от гарантированного контракта в «Зените», и пустился навстречу неизвестности — в старинный, но небогатый клуб «Гавр».

О том, как развивалась эта трансферная эпопея, нам рассказал её непосредственный участник — отец, а по совместительству агент полузащитника Адьям.

— Как вообще вся эта история развивалась?

— Очень сложно. «Гавр» вышел на нас одним из первым, недели три или четыре назад, и сразу проявил серьёзный интерес. Спортивный отдел клуба во главе с главным тренером провели подробную презентацию: как команда играет, в какой роли они видят Далера. «Гавр» только поднялся из второго дивизиона — понятно, что клуб небогатый. Но это нас и зацепило. Было несколько предложений даже более интересных финансово. Но «Гавр» вёл себя наиболее порядочно и настойчиво. Мы серьёзно обдумали все возможные варианты и постепенно пришли к тому, что Далер хотел. С божьей помощью всё получилось. Мы посчитали, что этот клуб как площадка для старта в Европе нам идеально подходит. Я очень рад за сына. Для него это новый вызов: новые партнёры, язык, чемпионат. Новая жизнь. Уверен, что она будет интересной. Посмотрим.

— Из каких ещё стран поступали запросы?

— Про Турцию, наверное, все слышали. Помимо этого, были варианты в Италии, Саудовской Аравии, той же Франции (помимо «Гавра»). Признаюсь, мы ждали предложения из Германии, но оттуда, к сожалению, не получили.

— В приоритете была Бундеслига?

— В приоритете, конечно, была Испания. У нас были контакты, но местные команды оказались не готовы к предметным переговорам прямо сейчас. Испанцы всегда не торопятся.

— «Маньяна», завтра?

— Да-да, маньяна, точно (смеётся). Но мы не могли больше ждать. Далер работал самостоятельно с персональным тренером. Я тоже корректировал его тренировки. Но уже пора было возвращаться в более интенсивный ритм.

Тем более французский чемпионат тоже достаточно сильный. Есть настоящие звёзды, есть «ПСЖ», «Монако». Кстати, медобследование Далер как раз проходил в одной парижской клинике с «Пари Сен-Жермен»: утром он, а они — после обеда. Немного разминулись.

Далер Кузяев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Из «Зенита» не страшно было уходить в никуда? Или уже были уверены, что найдётся команда?

— Я хотел бы через вас поблагодарить «Зенит». Клуб суперпрофессионально и корректно себя вёл. Они дали выбор Далеру, и мы за него признательны. А если бояться что-то менять, никогда не сделаешь шаг вперёд. У нас была уверенность, что всё запланированное получится. Так и вышло.

— Давно у сына сформировалось желание поиграть в Европе?

— Думаю, у каждого футболиста такое желание с детства возникает. Я сам был пацаном, и у меня на стенах висели плакаты европейских клубов. Любому игроку интересно проверить свои силы в новом мире, более сильных чемпионатах. У Далера с юных лет была такая мечта. Парень хотел играть в топ-5, деньги тут изначально стояли на втором плане.

— Но далеко не все решаются выйти из зоны комфорта, разве нет?

— Я не сказал бы, что единицы. Думаю, на самом деле большинство ребят этого хотят, но не всем удаётся. Это очень сложно. У нас только со второй попытки получилось. И дело тут не в деньгах, как пишет пресса. У разных клубов свои требования к игрокам. В целом переговоры — непростой процесс.

— Когда Далер включится в полноценный тренировочный процесс?

— Он уже начал. Пока команда на сборах (они в пятницу-субботу возвращаются), Далер будет заниматься с тренером по физподготовке, после чего присоединится к новым партнёрам.

— Он доволен?

— Доволен. Мы наконец пришли к тому, что планировали, и это самое главное.