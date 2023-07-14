Квалификационный раунд Лиги конференций: результаты игрового дня

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В четверг, 13 июля состоялись первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. Всего было сыграно 29 встреч. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня:

«Тобол» (Казахстан) — «Хонка» (Финляндия) — 2:1

«Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) — «Викингур Г» (Фарерские острова) — 2:1

«Македония Гёрче Петров» (Северная Македония) — «РФШ» (Латвия) — 0:1

«Паневежис» (Литва) — «Милсами» (Молдавия) — 2:2

«Хака» (Финляндия) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия) — 2:2

«Хагельман Литауен» (Литва) — «Шкупи» (Северная Македония) — 0:5

«Торпедо Кутаиси» (Грузия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) — 2:2

«Дукагини» (Косово) — «Европа» (Гибралтар) — 2:1

«Пенибонт» (Уэльс) — «Санта-Колома» (Андорра) — 1:1

«Прогресс Нидеркорн» (Люксембург) — «Гнилане» (Косово) — 2:2

«Акюрейри» (Исландия) — «Коннас Куэй» (Уэльс) — 2:0

«ХБ Торсхавн» (Фарерские острова) — «Дерри Сити» (Северная Ирландия) — 0:0

«Сутьеска» (Черногория) — «Космос» (Сан-Марино) — 1:0

«Ла Фиорита» (Сан-Марино) — «Зимбру» (Молдавия) — 1:1

«Марибор» (Словения) — «Биркиркара» (Мальта) — 1:1

«Арарат-Армения» (Армения) — «Эгнатия» (Албания) — 1:1

«Пюник» (Армения) — «Нарва Транс» (Эстония) — 2:0

«Жилина» (Словакия) — «Левадия» (Эстония) — 2:1

«Мэгпис» (Гибралтар) — «Дандолк» (Ирландия) — 0:0

«Рига» (Латвия) — «Викингур Р» (Исландия) — 2:0

«Гзира Юнайтед» (Мальта) — «Гленторан» (Северная Ирландия) — 2:2

«Домжале» (Словения) — «Бальцан» (Мальта) — 1:4

«Алашкерт» (Армения) — «Арсенал Тв» (Черногория) — 1:1

«ДАК 1904» (Словакия) — «Дила» (Грузия) — 2:1

«Шкендия» (Северная Македония) — «Хаверфордуэст Каунти» (Уэльс) — 1:0

«Тирана» (Албания) — «Динамо Батуми» (Грузия) — 1:1

«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Неман» (Беларусь) — 1:2

«Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Динамо Минск» (Беларусь) — 2:2

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Влажния» (Албания) — 3:1

Ответные матчи 1-го квалификационного раунда состоятся в четверг, 20 июля.