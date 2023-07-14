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«ВКонтакте» выкупила права на показ матчей ФНЛ

«ВКонтакте» выкупила права на показ матчей ФНЛ
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Российская компания «ВКонтакте» приобрела права на показ матчей ФНЛ в новом сезоне. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, трансляции матчей будут доступны на площадке «VK Видео». Помимо Мелбет Первой лиги, компания приобрела права на показ встреч и ЛЕОН-Второй лиги, в том числе той её части, в которой участвуют крымские клубы.

С финансовой точки зрения контракт ФНЛ со «ВКонтакте» более выгодный для лиги, чем было соглашение с предыдущим вещателем.

Напомним, в прошлом сезоне победу в Первой лиге одержал казанский «Рубин», который благодаря этому смог вернуться в РПЛ спустя всего год после вылета. Второе место во втором по статусе чемпионате России заняла калининградская «Балтика».

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