«Зенит» объявил о переходе Одоевского в «Волгарь» на правах аренды

«Зенит» на своих официальных ресурсах объявил о переходе голкипера Даниила Одоевского в астраханский «Волгарь» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

«Удачи на берегах Волги, Даня!» — пожелал «Зенит» своему молодому голкиперу.

Ранее о переходе Одоевского в «Волгарь» сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Из-за различных травм 20-летний Одоевский в прошлом сезоне сыграл за «Зенит» лишь пять матчей во всех турнирах, пропустив в них один мяч и четыре раза сыграв «на ноль». В составе петербургского клуба голкипер стал трёхкратным чемпионом России, столько же раз выиграл Суперкубок страны и один раз одержал победу в национальном Кубке. Контракт Одоевского с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.