Президент РФС Дюков объяснил, почему крымские клубы не участвуют в розыгрыше Кубка России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков опроверг информацию о том, что крымские клубы не примут участия в Кубке России из-за давления со стороны ФИФА и УЕФА.

«Почему крымские клубы не принимают участия в Кубке России? Как я знаю, они приняли решение участвовать во Второй лиге в этом году. Они, наверное, захотели начать с какого-то одного турнира, а не сразу с двух. Чем они руководствовались, нужно спрашивать уже лично у них. Это не связано с ФИФА и УЕФА» — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила ФИФА и УЕФА рассмотреть возможность исключения Российского футбольного союза из организаций. УАФ осудила включение клубов из Крыма в чемпионат России, заявив, что разрешение на участие команд в российских турнирах показывает безразличие к действиям страны. Ассоциация попросила ФИФА и УЕФА принять меры, которые не допустят продолжения процесса лицензирования клубов.