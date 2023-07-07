Митрофанов: допустить крымские клубы — решение ФНЛ. Наверное, для этого есть основания

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об участии крымских клубов в сезоне-2023/2024 Второй лиги.
«Никаких постановлений по крымским клубам особо не было. Есть некая позиция и письма — они касались не приёма федерации футбола, предоставления особого правового статуса Крымскому футбольному союзу, который не находится в юрисдикции Украинской ассоциации футбола — у них собственный правовой статус.
Это территория с особым футбольным режимом. Соответственно, мы не должны допускать до участия профессиональные футбольные клубы в профессиональные соревнования. Повторюсь: это решение ФНЛ. Это их соревнования. Наверное, для этого есть все основания», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Перед сезоном-2023/2024 Второй лиги аттестаты для выступления в дивизионе «Б» получили «Рубин Ялта» (второе место в чемпионате Крыма — 2022) и «Севастополь» (первое место в чемпионате Крыма — 2022). Команды определены в группу 1.
- 7 июля 2023
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