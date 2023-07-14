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Артуро Видаль перешёл в «Атлетико Паранаэнсе»

Артуро Видаль перешёл в «Атлетико Паранаэнсе»
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Чилийский полузащитник Артуро Видаль официально перешёл в «Атлетико Паранаэнсе», сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Ровно год назад, 14 июля 2022-го, Видаль покинул Европу, перебравшись из «Интера» во «Фламенго» в качестве свободного агента. Сыграв за «стервятников» 51 матч во всех турнирах (два гола, три результативные передачи), хавбек решил сменить клуб, но не чемпионат. По истечении контракта Видаль вновь стал свободным агентом и подписал соглашение с «Атлетико Паранаэнсе». Соглашение клуба с 36-летним игроком действует до конца 2023 года.

Новый клуб Видаля занимает 11-е место в бразильской Серии А. Футболист также призван помочь «Атлетико» в матчах 1/8 финала Кубка Либертадорес с «Боливаром», которые состоятся 2 и 9 августа.

Ранее Видаль выступал за такие команды, как немецкие «Байер-04» и «Бавария», туринский «Ювентус», испанская «Барселона».

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