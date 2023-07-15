«Фламенго» отказался от Вендела из-за Клаудиньо, но полузащитника очень ценит руководство

«Фламенго» отказался от возможного трансфера или аренды полузащитника «Зенита» Вендела, чтобы не мешать сделке по переходу Клаудиньо. Однако Вендел, которому разрешили искать новую команду, очень ценится руководством бразильского клуба. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в «Твиттере».

26-летний Вендел, вероятно, всё ещё находится в Бразилии, а уже сегодня, 15 июля, «Зенит» сыграет в матче за Суперкубок России с ЦСКА. Бразилец пропустил всю предсезонную подготовку с командой из-за желания её сменить, однако так и не нашёл себе новый клуб. Позднее сообщалось, что возвращение Вендела в расположение «Зенита» откладывается из-за трагедии в семье футболиста.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: