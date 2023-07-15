Президент РФС Дюков высказался о реформе Второй лиги
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Президент РФС Александр Дюков объяснил причины реформы структуры ЛЕОН-Второй лиги.
«В первую очередь задача реформы Второй лиги — сделать так, чтобы команды играли больше матчей с равными себе по силе соперниками. Это, конечно же, повысит интерес к лиге со стороны зрителей, что приведёт к росту коммерческого потенциала соревнования. Мы уже видим, что внимание спонсоров к турниру увеличивается. До реформы оно было просто минимальным, а сейчас был заключён договор с букмекером. Также большее количество конкурентных матчей создаёт условия для развития молодёжи. Ещё одна причина реформы — есть ряд клубов, для которых игра по системе «весна-осень» является более удобной», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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