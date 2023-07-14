Президент РФС Дюков выразил надежду, что офсайдные линии заработают на матчах РПЛ в июле

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, как обстоят дела с введением системы определения офсайдных линий.

«После того как ушёл предыдущий провайдер, велась работа по поиску нового партнёра. Новый партнёр был найден, мы провели с ним переговоры и обо всём договорились. Дальше была непростая работа по сертификации и получению разрешения со стороны ФИФА и УЕФА. Эта работа была завершена. Последний этап — это ввоз высокоточного оборудования, которое, надеюсь, в июле месяце будет установлено и начнёт работу на матчах РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, ранее появилась информация, что первые туры Российской Премьер-Лиги, а также матч за Суперкубок России пройдут без использования системы определения офсайдных линий. Сообщалось, что у китайской компании Rigour Tech, ранее получившей сертификат от ФИФА, уйдёт не меньше трёх недель на согласование всех вопросов. Кроме того, Российскому футбольному союзу необходимо проработать вопрос внедрения системы на матчах РПЛ. К примеру, нужно установить дополнительные статические камеры, чтобы сделать систему более совершенной.