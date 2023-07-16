Первая лига: расписание матчей и трансляций 16 июля

Сегодня, 16 июля, состоятся матчи 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024. Всего в воскресенье будет сыграно шесть встреч.

Матчи 16 июля (время начала — московское):

10:00. СКА (Хабаровск) — «Шинник» (Ярославль);

17:00. «Акрон» (Тольятти) — КАМАЗ (Набережные Челны);

18:00. «Родина» (Москва) — «Сокол» (Саратов);

18:00. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волгарь» (Астрахань);

18:00. «Арсенал» (Тула) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург);

18:00. «Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск).

На платформе «VK Видео» пройдут прямые трансляции всех воскресных матчей Первой лиги. Помимо трансляций, пользователи также смогут посмотреть обзоры матчей и лучшие моменты туров, студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками и другой контент от лиги. Все ролики будут размещаться в официальных сообществах Первой и Второй лиги, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».

Напомним, в субботу, 15 июля, в стартовом матче Первой лиги московское «Торпедо» уверенно обыграло махачкалинское «Динамо» в родных стенах со счётом 2:0. В составе автозаводцев забитыми мячами отметились полузащитник Роман Юзепчук и нападающий Игорь Лебеденко.