Первая лига: расписание матчей и трансляций 16 июля

Сегодня, 16 июля, состоятся матчи 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024. Всего в воскресенье будет сыграно шесть встреч.
Матчи 16 июля (время начала — московское):
10:00. СКА (Хабаровск) — «Шинник» (Ярославль);
17:00. «Акрон» (Тольятти) — КАМАЗ (Набережные Челны);
18:00. «Родина» (Москва) — «Сокол» (Саратов);
18:00. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волгарь» (Астрахань);
18:00. «Арсенал» (Тула) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург);
18:00. «Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск).
На платформе «VK Видео» пройдут прямые трансляции всех воскресных матчей Первой лиги. Помимо трансляций, пользователи также смогут посмотреть обзоры матчей и лучшие моменты туров, студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками и другой контент от лиги. Все ролики будут размещаться в официальных сообществах Первой и Второй лиги, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».
Напомним, в субботу, 15 июля, в стартовом матче Первой лиги московское «Торпедо» уверенно обыграло махачкалинское «Динамо» в родных стенах со счётом 2:0. В составе автозаводцев забитыми мячами отметились полузащитник Роман Юзепчук и нападающий Игорь Лебеденко.
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