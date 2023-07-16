Бекхэм: очень горд тем, что игрок калибра Месси присоединился к «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал официальный переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский клуб.
«10 лет назад, когда я начинал свой путь по созданию новой команды в Майами, я сказал, что мечтаю привезти величайших игроков мира в этот удивительный город. Я хотел получить игроков, которые разделяют мои амбиции, как когда я присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси», чтобы они помогли развить футбол в США и создать наследие для следующего поколения в этом виде спорта, который мы так любим. Сегодня эта мечта сбылась.
Я очень горжусь тем, что игрок такого калибра, как Лео, присоединяется к нашему клубу, но я также рад приветствовать хорошего друга, удивительного человека и его прекрасную семью, которые присоединились к нашему сообществу «Интер Майами», — приводит слова Бекхэма официальный сайт американского клуба.
Напомним, вчера, 15 июля, «Интер Майами» официально подтвердил переход аргентинского форварда Лионеля Месси в американский клуб.
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