«Интер Майами» подтвердил переход Месси

«Интер Майами» в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, подтверждающий переход аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Да, ребята. Увидимся в Майами», — заявил Месси.

Фото: InterMiamiCF

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. 35-летний аргентинец провёл последние два сезона в «ПСЖ», куда также перешёл бесплатно, что произошло после истечения срока соглашения с «Барселоной». Цвета каталонцев он защищал на протяжении 18 лет.

В сезоне-2022/2023 на счету Месси 21 гол и 20 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Форвард помог своей сборной выиграть чемпионат мира — 2022, который проходил в Катаре. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.