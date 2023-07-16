Зоран Тошич: у ЦСКА отличная команда, они навяжут «Зениту» борьбу за чемпионство

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич подвёл итоги Суперкубка России, в котором армейцы противостояли «Зениту».
«Не стоит долго думать о поражении в Суперкубке России. Это лишь один матч — может произойти всё, что угодно. Надо двигаться дальше и становиться ещё сильнее. У ЦСКА отличная команда, они навяжут «Зениту» борьбу за чемпионство», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».
Напомним, победу в матче за Суперкубок в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой». В основное время футболисты петербуржской команды не нанесли по воротам армейцев ни одного удара в створ.
«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками.
- 16 июля 2023
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