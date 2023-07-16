Соломатин: ЦСКА может претендовать на чемпионство в новом сезоне

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал поражение ЦСКА в матче Суперкубка России с «Зенитом», а также рассказал о перспективах ЦСКА в новом сезоне РПЛ. Напомним, армейцы вчера проиграли сине-бело-голубым в серии пенальти — 5:4.

«ЦСКА может претендовать на первое место в новом сезоне. Считаю, что надо дать шанс Гайчу. Заболотный вчера провёл не самый лучший матч, я бы даже сказал отвратительный. Понятно, что вчера не было Облякова, а через него строятся выходы в атаку. Мендес более оборонительный игрок. Я не сторонник приобретений в нынешней ситуации. Может, стоит дать возможность молодым. Вчерашний матч показал, что ЦСКА может претендовать на самые высокие места. Самый большой порядок у армейцев в линии обороны», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ «Зенит» стал чемпионом страны, набрав 70 очков. ЦСКА занял второе место, набрав 58 очков.