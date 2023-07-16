«Челси» проявляет интерес к форварду сборной Франции Коло-Муани

Нападающий сборной Франции и «Айтнтрахта» Рандаль Коло Муани может перейти в «Челси» в текущее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, на 24-летнего нападающего всё ещё претендуют такие английские клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». «Бавария» также намерена до последнего бороться за французского форварда.
В сезоне-2022/2023 на счету Коло Муани 46 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 14 результативными передачами. Контракт игрока с франкфуртским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.
Ранее сообщалось о намерении «Ювентуса» приобрести нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.
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