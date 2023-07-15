«Интер» и «Ювентус» сделали новые предложения по Лукаку

Миланский «Интер» и туринский «Ювентус» сделали новые предложения по нападающему «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Интер» сделал финальное предложение по бельгийскому форварду в размере € 35 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Однако Лукаку всё ещё не согласен на переход в стан «нерадзурри» для закрытия сделки. Также «Ювентус» отправил предложение в лондонский клуб в размере € 37,5 млн плюс € 2,5 млн в качестве бонусов. Однако туринцы смогут провести сделку только в случае продажи Душана Влаховича. Лукаку сейчас ведёт активные переговоры с «Ювентусом», чем очень недовольны в руководстве «Интера».
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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