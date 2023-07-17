Экс-игрок «Спартака»: всегда буду говорить, что Карпин топ. Абы кого не позовут в сборную

Бывший защитник системы «Спартака» Сергей Брызгалов поделился мнением о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине, ранее работавшем на аналогичной должности в московском клубе.

«Всего говорю, что Карпин — топ? Я и сейчас скажу, что он топ, и всегда буду говорить об этом. Валерий Георгиевич сам прошел путь футболиста, выступал в Европе. Многое знает и видел. На первый план у него всегда выходит дисциплина — как на поле, так и за его пределами. Я сам сторонник того, что дисциплина должна везде присутствовать.

В целом, Карпин силен как тренер. Абы кого все‑таки не позовут тренировать сборную России. С тем же «Спартаком» он дважды завоевывал серебро чемпионата России, участвовал в Лиге чемпионов. В «Ростове» он в очередной раз доказывает свой уровень. Причем удается добиться результата с более молодым составом», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».