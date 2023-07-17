В ялтинском «Рубине» рассказали о положении команды на фоне случившегося на Крымском мосту
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Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников рассказал о положении команды на фоне произошедшего на Крымском мосту 17 июля, отметив, что игроки находятся на пути на полуостров, используя для этого паром.
«Никому не стоит переживать — команда уже на пути в Крым, работает паромная переправа. Всё будет хорошо, будем пользоваться этим видом транспорта для поездок на материк.
Что касается переноса некоторых матчей и возможной смены базирования клуба, то об этом пока речи не идёт. Эти и остальные вопросы будем решать позже. Верим в нашу победу! Всё будет хорошо!» — приводит слова Шапошникова Sport24.
Ранее стало известно, что футболисты ростовского СКА едва не стали жертвами произошедшего на Крымском мосту.
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