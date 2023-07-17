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Мигел Данни: Марио Фернандес — очень хороший трансфер. «Зенит» становится ещё сильнее

Мигел Данни: Марио Фернандес — очень хороший трансфер. «Зенит» становится ещё сильнее
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Бывший нападающий «Зенита» Мигел Данни прокомментировал переход в команду защитника Марио Фернандеса.

«Марио Фернандес — очень хороший трансфер для «Зенита». Я уверен, что он усилит команду. Это сильный футболист с огромным опытом игры в РПЛ в прошлом. «Зенит» становится ещё сильнее», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

32-летний Марио Фернандес подписал контракт с новой командой по схеме «1+1». О его переходе стало известно сегодня, 17 июля. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2022 год. В 2022-2023 годах Фернандес выступал в Бразилии за «Интернасьонал», с которым захотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке в апреле 2023 года. С тех пор Фернандес находился без игровой практики.

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