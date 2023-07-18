«Шериф» разгромил «Фарул» в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 18 июля, прошёл ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между молдавским «Шерифом» и румынским «Фарулом». Встреча прошла на стадионе Шериф (Тирасполь, Молдавия). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Первая встреча завершилась победой «Фарула» со счётом 1:0.

Счёт в матче открыл полузащитник «Шерифа» Мохамед Амин Талал, отличился он под занавес первого тайма. В основное время матча больше забитых голов зрители не увидели, и игра перетекла в дополнительное время. В середине первого дополнительного тайма «Шериф» забил ещё один гол — его на свой счёт записал камерунский нападающий Джером Мбекели. Через несколько минут хозяева поля довели дело до разгрома, Питер Адемо забил третий гол.

Таким образом, молдавская команда одержала победу по сумме двух встреч (3:1) и пробилась во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.