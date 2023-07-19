Владелец «Интер Майами» подтвердил подписание контракта с Жорди Альбой

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил о том, что американскую команду пополнит испанский защитник Жорди Альба.

«Альба подписал свои бумаги и приедет в ближайшие несколько дней», — приводит слова Маса TyC Sports.

В прошлом сезоне Жорди Альба сыграл 24 матча за «Барселону» в чемпионате Испании, забил два гола и сделал три результативные передачи. Сине-гранатовые стали чемпионами, набрав 88 очков. По завершении сезона «Барселона» объявила, что Альба покинет клуб.

Ранее американский клуб объявил о подписании соглашений с двумя экс-футболистами «Барселоны» — Лионелем Месси и Серхио Бускетсом. Вчера, 18 июля, проходила презентация игроков на домашнем стадионе «Интер Майами».

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