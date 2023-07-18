Луис Суарес в ближайшее время может воссоединиться с Месси и Бускетсом в «Интер Майами»

Нападающий «Гремио» Луис Суарес может уже в ближайшее время стать игроком «Интер Майами», к которому недавно присоединились бывшие одноклубники уругвайца Серхио Бускетс и Лионель Месси, сообщает журналист Гастон Эдул в своём «твиттере».

По информации источника, Суарес сейчас очень близок к переходу в американский клуб. Стороны добились большего прогресса в переговорах, которые велись уже очень долго, и сейчас есть уверенность в том, что сделка может быть закрыта в ближайшее время.

Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года, после перехода из уругвайского «Насьоналя». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года. Уругвайский форвард в сезоне-2022/2023 сыграл за клуб 25 матчей, в которых забил 11 голов и записал на свой счёт восемь результативных передач.