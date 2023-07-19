«Зенит» согласен на переговоры по Клаудиньо, «Фламенго» хочет платить за игрока до 2027-го

«Зенит» согласился вести переговоры с «Фламенго» по поводу перехода полузащитника Клаудиньо. Российский клуб открыт к продаже, но ещё не отреагировал на предложение красно-чёрных. Об этом сообщает журналист Эрик Фария в «Твиттере».

По сведениям источника, «Фламенго» сделал крупное предложение по 26-летнему футболисту. Большую часть бразильский клуб готов выплатить сразу, а остальные — следующие четыре года (до декабря 2027-го). «Зенит» никак его не оценил, теперь «Фламенго» ждёт, когда клуб назовёт запрашиваемую сумму.

Ранее директор «Фламенго» Бруно Шпиндель рассказал, что клуб продолжает переговоры по переходу Клаудиньо, хотя для его команды они являются сложными. Клаудиньо имеет действующий контракт с «Зенитом» до лета 2027 года.