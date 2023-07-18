«Фламенго» сделал «Зениту» новое предложение по Клаудиньо

Бразильский «Фламенго» сделал новое официальное предложение по полузащитнику «Зенита» Клаудиньо, сообщает журналист Жулио Мигель Нето в своём «твиттере».
По информации источника, «Фламенго» предложил петербургскому клубу € 17–18 млн за бразильского футболиста. Сумма будет выплачиваться частями, в шесть итоговых траншей. Пока что «Зенит» не ответил на новое предложение бразильского клуба, но в руководстве «Фламенго» уверены в успехе данного трансфера.
Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года, перейдя из «РБ Брагантино» за € 12 млн (данные Transfermarkt). В 62 матчах за команду полузащитник забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. В российском клубе полузащитник выиграл четыре трофея. Контракт футболиста с российской командой истекает летом 2027 года.
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