Онана: я играл в «Интере» только год, но навсегда останусь «интеристом»

Голкипер «Интера» Андре Онана попрощался с командой перед переходом в «Манчестер Юнайтед».
«Спасибо — это слово, которое я хочу использовать. Я говорю это всем работникам «Интера» и компании, руководителям, президенту, тренеру, товарищам. Но прежде всего болельщикам. Я чувствовал, что они действительно любили меня. Я играл за «Интер» только год, но навсегда останусь «интеристом». Теперь я буду болеть за команду перед телевизором. Желаю «Интеру» выиграть чемпионат Италии, который мы упустили. Я знаю, как сильно все хотят вторую звезду, надеюсь, пришло время добавить её на нагрудную эмблему», — приводит слова Онана Getfootballnewsitaly, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.
Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Андре Онана из «Интера» за € 55 млн.
- 19 июля 2023
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