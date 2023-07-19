Онана: я надеюсь выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Интера» Андре Онана поделился эмоциями от финала Лиги чемпионов, в котором миланский клуб проиграл «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы были близки к тому, чтобы коснуться кубка, мы это заслужили. Мы играли с «Сити» на равных, не хватало только мастерства, но это футбол. Лично я надеюсь выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед», но я также надеюсь, что «Интер» пройдёт в финал и победит в турнире. Этого заслуживают все болельщики, как те, кто приехал в Стамбул и поддерживал нас на стадионе, так и те, кто подталкивал и будет подталкивать извне», — приводит слова Онана Getfootballnewsitaly, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и «Интер» ведут активные переговоры по переходу 27-летнего голкипера Андре Онана в стан «красных дьяволов». Сделка уже очень близка к полному согласованию.