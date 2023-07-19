Александр Горшков: еврокубков в ближайшее время не будет, Малкома можно отпустить

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался на тему возможного ухода Малкома из «Зенита».

«Если есть предложение, которое всех устраивает, тогда Малкома можно отпустить. Еврокубков в ближайшее время не будет, поэтому бразильца стоит отпустить, чтобы на его место пришли другие. Эта история послужит примером того, что можно себя проявить в «Зените» и пойти дальше. Один уйдёт, а на его место возьмут пятерых футболистов, которые захотят повторить такой же путь.

Надо ли «Зениту» покупать кого-то на позицию Малкома? С одной стороны, у «Зенита» довольно неплохая обойма из футболистов. Надо признать, что очень важную роль играют иностранцы. «Зениту» нужны креативные игроки. Возможно, кого-то придётся приобрести на позицию Малкома», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».