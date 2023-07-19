34-летний габонец Пьер-Эмерик Обамеянг согласился перейти в «Марсель», сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По информации источника, Обамеянг подпишет 3-летний контракт до июня 2026 года в ближайшие 24 часа. «Челси» отпустит футболиста бесплатно. Сегодня габонец присоединится к клубу в Германии. Медицинское обследование назначено на 20 июля.

В сезоне-2022/2023 на счету Обамеянга 21 матч за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

По итогам прошлого сезона Чемпионата Франции «Марсель» занял 3-е место, набрав 73 очка в 38 играх.