Телереклама женского чемпионата мира от Orange спровоцировала споры в сети

Французская телекомпания Orange спровоцировала жаркие споры в интернете, запустив в эфир оригинальную рекламу предстоящего чемпионата мира по футболу среди женщин. При помощи компьютерных технологий (CGI) телевизионщики обработали видео с участием женской сборной Франции, наложив на него звёзд мужского футбола, таких как Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Оливье Жиру.

Видео доступно на канале Orange France в YouTube.

В первой части рекламного ролика демонстрируются эффектные футбольные моменты с участием Мбаппе и других футболистов. Однако в середине видео выясняется, что игроки, фигурирующие в сюжете, на самом деле являются членами женской команды Франции.

Некоторые зрители сочли рекламу великолепной, другие поспешили раскритиковать создателей ролика, обвинив их в лени и даже в подрыве самобытности женского футбола.

В любом случае создатели добились своей цели, вызвав ажиотаж и спровоцировав больший интерес к предстоящему чемпионату мира среди женщин, который стартует в Австралии и Новой Зеландии в четверг, 20 июля.