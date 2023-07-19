Телереклама женского чемпионата мира от Orange спровоцировала споры в сети

Французская телекомпания Orange спровоцировала жаркие споры в интернете, запустив в эфир оригинальную рекламу предстоящего чемпионата мира по футболу среди женщин. При помощи компьютерных технологий (CGI) телевизионщики обработали видео с участием женской сборной Франции, наложив на него звёзд мужского футбола, таких как Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Оливье Жиру.
Видео доступно на канале Orange France в YouTube.
В первой части рекламного ролика демонстрируются эффектные футбольные моменты с участием Мбаппе и других футболистов. Однако в середине видео выясняется, что игроки, фигурирующие в сюжете, на самом деле являются членами женской команды Франции.
Некоторые зрители сочли рекламу великолепной, другие поспешили раскритиковать создателей ролика, обвинив их в лени и даже в подрыве самобытности женского футбола.
В любом случае создатели добились своей цели, вызвав ажиотаж и спровоцировав больший интерес к предстоящему чемпионату мира среди женщин, который стартует в Австралии и Новой Зеландии в четверг, 20 июля.
- 19 июля 2023
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