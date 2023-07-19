Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Телереклама женского чемпионата мира от Orange спровоцировала споры в сети

Телереклама женского чемпионата мира от Orange спровоцировала споры в сети
Аудио-версия:
Комментарии

Французская телекомпания Orange спровоцировала жаркие споры в интернете, запустив в эфир оригинальную рекламу предстоящего чемпионата мира по футболу среди женщин. При помощи компьютерных технологий (CGI) телевизионщики обработали видео с участием женской сборной Франции, наложив на него звёзд мужского футбола, таких как Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Оливье Жиру.

Видео доступно на канале Orange France в YouTube.

В первой части рекламного ролика демонстрируются эффектные футбольные моменты с участием Мбаппе и других футболистов. Однако в середине видео выясняется, что игроки, фигурирующие в сюжете, на самом деле являются членами женской команды Франции.

Некоторые зрители сочли рекламу великолепной, другие поспешили раскритиковать создателей ролика, обвинив их в лени и даже в подрыве самобытности женского футбола.

В любом случае создатели добились своей цели, вызвав ажиотаж и спровоцировав больший интерес к предстоящему чемпионату мира среди женщин, который стартует в Австралии и Новой Зеландии в четверг, 20 июля.

Материалы по теме
Немецкая футболистка: Барбра Банда уникальна, её темп и физика — это нечто особенное
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023