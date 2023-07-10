Немецкая футболистка: Барбра Банда уникальна, её темп и физика — это нечто особенное

Игрок женской сборной Германии по футболу, 31-летняя Катрин Гендрих прокомментировала игру Барбры Банда, которая принесла победу команде Замбии в товарищеском матче.
«Барбра Банда уникальна. Её темп и физические данные — это нечто особенное. Сыграть против неё было захватывающим опытом. Это поможет чемпионату мира развиваться», – приводит слова Гендрих Bild.
Напомним, 7 июля женская сборная Замбии сенсационно переиграла команду Германии в товарищеской встрече со счётом 3:2. Дубль в игре, включая решающий гол на 102-й минуте, оформила 23-летняя Барбра Банда, которая ранее проваливала тест на определение пола и отстранялась от чемпионата Африки. Банда тем не менее была допущена к участию в предстоящем чемпионате мира – 2023, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии.
- 10 июля 2023
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