«Монако» уверенно победил «Бетис» в спарринге, Головин отыграл первый тайм

Клуб французской Лиги 1 «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, провёл спарринг с испанским «Бетисом». Матч проходил в Татенхилле (Англия) и завершился со счётом 3:1 в пользу монегасков.
Все голы были забиты после перерыва. Немецкий форвард «Монако» оформил дубль, отличившись на 56-й и 67-й минутах, затем довёл дело до разгрома Такуми Минамино. Только после этого испанцы забили гол престижа: на 82-й минуте точный удар удался Раулю.
Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер использовал два разных состава в каждом из таймов. Головин отыграл первую половину встречи. Вместе с Бен-Сегиром Александр обеспечивал поддержку единственного форварда, Виссама Бен-Йеддера, в схеме 3-4-2-1.
Следующий матч «Монако» проведёт с «Лидс Юнайтед» 22 июля.
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