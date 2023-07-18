Головин полетел с «Монако» в Англию на предсезонный сбор

«Монако» на своём официальном сайте объявил состав команды, который отправится на предсезонный сбор в Англию.

В состав из 29 футболистов попал и российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Сбор в английском Бирмингеме пройдёт с 17 по 22 июля включительно. В рамках подготовки к сезону «Монако» проведёт два товарищеских матча — 19 июля французский клуб сыграет с испанским «Бетисом», а 22 июля встретится с английским «Лидсом».

27-летний Головин играет за «Монако» с 2018 года. Зимой этого года российский полузащитник продлил контракт с командой до 2026 года.

В прошлом сезоне Головин сыграл за «Монако» 45 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и восемью результативными передачами.