Консульство Литвы в Армении отказало в визах российскому игроку и тренеру «Пюника»

В четверг, 20 июля, армянский «Пюник» проведёт ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций с клубом «Нарва Транс». Но попасть в Прибалтику удалось не всем членам ереванской команды. Как стало известно «Чемпионату», консульство Литвы в Армении отказало в выдаче шенгенских виз гражданам РФ — полузащитнику Михаилу Коваленко и помощнику главного тренера Роману Монарёву. Не получил визу и нигерийский нападающий Таофик Жибриль.

Михаил Коваленко не впервые за время выступлений в Армении сталкивается с такой проблемой: в прошлом сезоне по аналогичной причине он вынужден был пропустить другой выезд в Прибалтику — в Литву на матч с «Жальгирисом».

Первый матч «Пюника» и «Нарвы Транс» завершился победой армянского клуба со счётом 2:0.