Олег Корнаухов назвал позицию, которой не хватает ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о перспективах команды в этом сезоне.

«Еще открыто трансферное окно, могут быть новички. Мойзес, Роша и Дивеев были оплотом обороны. Нет Дивеева, но есть Набабкин, может быть, на этой позиции будет играть Зайнутдинов, вопрос, кто будет играть слева. Варианты есть. Есть ребята из молодёжной команды, которые тренируются с основой. В основном они на перспективу, но один‑два могут помочь уже в этом году. Обляков выздоровел, Кучаев выздоровел. Не хватает, может быть, латералей. Для начала чемпионата обойма есть», – приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

Прошлый сезон армейцы завершили на втором месте в РПЛ и выиграли Кубок России. К настоящему моменту на счету армейцев шесть побед в Российской Премьер-Лиге, восемь выигранных Кубков страны и семь Суперкубков.