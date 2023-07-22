«Фламенго» не сможет купить у «Зенита» и Вендела, и Клаудиньо за раз

Стали известны подробности переговоров бразильского «Фламенго» с санкт-петербургским «Зенитом» по возможным переходам полузащитников сине-бело-голубых Клаудиньо и Вендела. Об этом сообщает журналист Мауро Цезар в своём «твиттере».

По информации источника, у «Фламенго» недостаточно средств, чтобы купить обоих футболистов одновременно. Их единомоментный переход в клуб возможен, только если «Зенит» согласится отдать игроков в аренду с правом выкупа. Однако есть ещё одна проблема для «Фламенго» — петербургский клуб не назвал условий, при которых будет готов расстаться с Венделом и Клаудиньо.

Ранее стало известно, что Вендел всё-таки вылетел в Санкт-Петербург. Клаудиньо играет за «Зенит» в матче 1-го тура РПЛ с «Пари НН».