«Фламенго» не сможет купить у «Зенита» и Вендела, и Клаудиньо за раз
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Стали известны подробности переговоров бразильского «Фламенго» с санкт-петербургским «Зенитом» по возможным переходам полузащитников сине-бело-голубых Клаудиньо и Вендела. Об этом сообщает журналист Мауро Цезар в своём «твиттере».
По информации источника, у «Фламенго» недостаточно средств, чтобы купить обоих футболистов одновременно. Их единомоментный переход в клуб возможен, только если «Зенит» согласится отдать игроков в аренду с правом выкупа. Однако есть ещё одна проблема для «Фламенго» — петербургский клуб не назвал условий, при которых будет готов расстаться с Венделом и Клаудиньо.
Ранее стало известно, что Вендел всё-таки вылетел в Санкт-Петербург. Клаудиньо играет за «Зенит» в матче 1-го тура РПЛ с «Пари НН».
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