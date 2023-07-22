Семак — об отсутствии Малкома в старте: пока ведутся переговоры, решили обезопасить

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Малком не попал в стартовый состав команды на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН».

«Марио Фернандес готовится к следующей игре. Всё же пауза была долгой. Что касается Малкома, то, пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

В чемпионате России сезона-2022/2023 «Зенит» дважды обыграл «Пари Нижний Новгород» с одинаковым счётом 3:0.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в Премьер-Лиге по итогам победы по сумме двух стыковых матчей с московской «Родиной» — 3:2.