Дубль Кассьерры и удаление Александрова — в обзоре матча «Пари НН» — «Зенит»

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.
С 50-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника Виктора Александрова. Нижегородец сбил убегавшего к штрафной Зелимхана Бакаева. На 57-й минуте отличился нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. На 83-й минуте Кассьерра оформил дубль.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в Премьер-Лиге по итогам победы по сумме двух стыковых матчей с московской «Родиной» — 3:2.
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