Бывший игрок «Барселоны» и «Ливерпуля» Артур перешёл в «Фиорентину»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Рамос стал игроком итальянской «Фиорентины». «Фиалки» взяли бразильского футболиста в аренду у «старой синьоры». Об этом сообщает официальный сайт команды.

26-летний хавбек будет отдан «фиалкам» в аренду до конца сезона за € 3-4 млн. В соглашение включат право выкупа футболиста за € 20 млн. «Ювентус» будет платить половину зарплаты бразильца, которая сейчас составляет € 5,5 млн в год плюс бонусные выплаты.

Артур стал игроком «Ювентуса» летом 2020 года, перейдя из «Барселоны». За итальянский клуб в 63 матчах полузащитник забил гол и отдал результативную передачу. Минувший сезон бразилец отыграл в составе «Ливерпуля», но клуб решил не пользоваться правом его выкупа. Контракт между Артуром и «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года.