Первая лига: расписание матчей и трансляций 2-го тура

Сегодня, 23 июля, состоятся матчи 2-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024. Всего в воскресенье будет сыграно семь встреч.

Матчи 23 июля (время начала — московское)

10:30. СКА (Хабаровск) — «Тюмень»

12:00. «Енисей» (Красноярск) — «Ленинградец» (Ленинградская область)

17:00. КАМАЗ (Набережные Челны) — «Кубань» (Краснодар)

18:00. «Волгарь» (Астрахань) — «Акрон» (Тольятти)

18:00. «Сокол» (Саратов) — «Шинник» (Ярославль)

19:00. «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Махачкала)

19:00. «Черноморец» (Новороссийск) — «Родина» (Москва)

На платформе «VK Видео» пройдут прямые трансляции всех воскресных матчей Первой лиги. Помимо трансляций, пользователи также смогут посмотреть обзоры матчей и лучшие моменты туров, студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками и другой контент от лиги. Все ролики будут размещаться в официальном сообществе Первой лиги, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».