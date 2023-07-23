Судья закончила матч женского ЧМ досрочно, потом исправилась и дала сыграть ещё 2 секунды

Забавный эпизод произошёл по ходу матча 1-го тура группового этапа женского чемпионата мира между cборными Англии и Гаити (1:0). Главная судья матча Эмикар Кальдерас дала свисток об окончании матча на 15 секунд раньше окончания добавленного времени. Однако затем она исправилась, вновь начала игру, которая продлилась до следующего свистка всего две секунды.

Болельщики остались недовольны работой Кальдерас, о чём написали в соцсетях:

«Эта судья должна быть без работы. Дала свисток как минимум на 16 секунд раньше. Начала игру вновь, а затем вновь её закончила через две секунды», — написал один из болельщиков.

«Это шокирует. Судья запутала всех, дав финальный свисток, а затем передумав», — ответил второй фанат.

«Кто-нибудь может мне объяснить, почему судья добавляет четыре минуты, а потом дает свисток на 3:46???» — остался в недоумении третий болельщик.