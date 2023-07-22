Англия обыграла Гаити в матче женского ЧМ благодаря голу с пенальти

Завершился матч 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Англии и Гаити. Команды играли на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эмикар Кальдера Баррерой (Венесуэла). Англия одержала победу со счётом 1:0.
Англичанки выиграли благодаря голу полузащитницы Джорджии Стэнуэй, которая со второй попытки реализовала пенальти на 29-й минуте встречи. Нападающая сборной Гаити и санкт-петербургского «Зенита» Кики осталась в запасе.
Соперницами Англии и Гаити по группе D являются национальные команды Китая и Дании. Они сыграют сегодня, 22 июля. Начало встречи — в 15:00 мск.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 22 июля 2023
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