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Англия обыграла Гаити в матче женского ЧМ благодаря голу с пенальти

Англия обыграла Гаити в матче женского ЧМ благодаря голу с пенальти
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Завершился матч 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Англии и Гаити. Команды играли на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эмикар Кальдера Баррерой (Венесуэла). Англия одержала победу со счётом 1:0.

Англичанки выиграли благодаря голу полузащитницы Джорджии Стэнуэй, которая со второй попытки реализовала пенальти на 29-й минуте встречи. Нападающая сборной Гаити и санкт-петербургского «Зенита» Кики осталась в запасе.

Соперницами Англии и Гаити по группе D являются национальные команды Китая и Дании. Они сыграют сегодня, 22 июля. Начало встречи — в 15:00 мск.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). Группа D. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 12:30 МСК
Англия (ж)
Окончен
1 : 0
Гаити (ж)
1:0 Stanway – 29'
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