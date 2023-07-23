Гафин: у Норманна есть шансы остаться в «Динамо»
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что главный тренер бело-голубых Марцел Личка рассчитывает на полузащитника Матиаса Норманна.
«В матче с «Краснодаром» Норманн отыграл весь второй тайм? Тренер рассчитывает на игрока. У Матиаса есть шансы остаться и доказать своей игрой, что у него есть перспективы в нашем клубе», — сказал Гафин в интервью «РБ Спорт».
Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». Срок соглашения истекает в конце лета. В минувшем сезоне 27-летний норвежский футболист провёл за бело-голубых 14 матчей в Российской Премьер-Лиге и три игры в Фонбет Кубке России. В матче 1-го тура РПЛ нынешнего сезона «Динамо» уступило «Краснодару» со счётом 1:3.
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