Гафин: у Норманна есть шансы остаться в «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что главный тренер бело-голубых Марцел Личка рассчитывает на полузащитника Матиаса Норманна.

«В матче с «Краснодаром» Норманн отыграл весь второй тайм? Тренер рассчитывает на игрока. У Матиаса есть шансы остаться и доказать своей игрой, что у него есть перспективы в нашем клубе», — сказал Гафин в интервью «РБ Спорт».

Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». Срок соглашения истекает в конце лета. В минувшем сезоне 27-летний норвежский футболист провёл за бело-голубых 14 матчей в Российской Премьер-Лиге и три игры в Фонбет Кубке России. В матче 1-го тура РПЛ нынешнего сезона «Динамо» уступило «Краснодару» со счётом 1:3.