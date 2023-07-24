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«Атлетико» близок к договорённости по трансферу Хёйбьерга

«Атлетико» близок к договорённости по трансферу Хёйбьерга
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Представители «Атлетико» практически согласовали все детали контракта с полузащитником «Тоттенхэма» и сборной Дании Пьером-Эмилем Хёйбьергом, сообщает журналист Алессио Алаимо в своём «твиттере».

По информации источника, «Тоттенхэм» готов расстаться со своим хавбеком, однако на данный момент клубы ещё не договорились о сумме компенсации.

В сезоне-2022/2023 Хёйбьерг провёл 44 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Атлетико» к полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти.

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