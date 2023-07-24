Мартин Шкртел высказался о своём завершении карьеры

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Зенита» Мартин Шкртел поделился эмоциями после завершения карьеры.
«Я уже принял это. Конечно, бывают моменты, когда я очень скучаю по футболу. Признаюсь, я не то чтобы жалею об этом, но были времена, когда я задавался вопросом, собираюсь ли я как-то вернуться в футбол. К сожалению, моё здоровье пока не позволяет. Я смирился с этим. Жизнь топ-футболиста закончилась. Я просто смотрю в будущее, чтобы увидеть, в каком направлении я собираюсь двигаться», – приводит слова Шкртела Flashscore.
Шкртел начинал карьеру на родине, а в 2004 году перешёл в «Зенит», с которым впоследствии стал чемпионом России. После трёх с половиной лет в Санкт-Петербурге он перебрался в «Ливерпуль», где провёл следующие восемь с половиной лет. После этого Мартин играл за «Фенербахче», подписал, но почти сразу расторг контракт с «Аталантой», а с 2019 года защищал цвета «Истанбула». В сборную Словакии игрок вызывался с 2004 по 2019 год.
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