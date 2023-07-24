Шкртел смирился с завершением профессиональной карьеры и останется в клубе из родного села

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Зенита» Мартин Шкртел досрочно завершил профессиональную карьеру после сезона в «Спартаке Трнава» из-за физических проблем, которые не позволяли ему участвовать в профессиональном футболе. Однако он продолжает играть на любительском уровне за клуб своего родного села Разточно, сообщает Flashscore.

Шкртел начинал карьеру на родине, а в 2004 году перешёл в «Зенит», с которым впоследствии стал чемпионом России. После трёх с половиной лет в Санкт-Петербурге он перебрался в «Ливерпуль», где провёл следующие восемь с половиной лет. После этого Мартин играл за «Фенербахче», подписал, но почти сразу расторг контракт с «Аталантой», а с 2019 года защищал цвета «Истанбула». В сборную Словакии игрок вызывался с 2004 по 2019 год.