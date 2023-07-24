Шкртел смирился с завершением профессиональной карьеры и останется в клубе из родного села

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Зенита» Мартин Шкртел досрочно завершил профессиональную карьеру после сезона в «Спартаке Трнава» из-за физических проблем, которые не позволяли ему участвовать в профессиональном футболе. Однако он продолжает играть на любительском уровне за клуб своего родного села Разточно, сообщает Flashscore.
Шкртел начинал карьеру на родине, а в 2004 году перешёл в «Зенит», с которым впоследствии стал чемпионом России. После трёх с половиной лет в Санкт-Петербурге он перебрался в «Ливерпуль», где провёл следующие восемь с половиной лет. После этого Мартин играл за «Фенербахче», подписал, но почти сразу расторг контракт с «Аталантой», а с 2019 года защищал цвета «Истанбула». В сборную Словакии игрок вызывался с 2004 по 2019 год.
- 24 июля 2023
-
06:36
-
06:30
-
06:28
-
06:07
-
05:59
-
05:55
-
05:55
-
05:47
-
05:46
-
05:34
-
05:03
-
04:57
-
04:44
-
04:42
-
04:24
-
04:21
-
04:15
-
04:00
-
03:56
-
03:35
-
03:31
-
03:15
-
03:09
-
03:08
-
02:59
-
02:43
-
02:28
-
02:22
-
02:22
-
01:40
-
01:16
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:36