«Сочи» арендовал Никиту Гойло у «Зенита»
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Голкипер «Зенита» Никита Гойло перешёл в «Сочи» на правах аренды. Соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2023/2024, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.
Ранее стало известно, что «Зенит» подписал вратаря «Сочи» Дениса Адамова. 25-летний голкипер заключил с клубом из Санкт-Петербурга контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.
Напомним, Никита Гойло — воспитанник школы «Зенита». Он выступал за молодёжную команду петербуржцев и «Зенит-2». В сезоне-2020/2021 вратарь играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари Нижний Новгород». В сезоне-2022/2023 24-летний голкипер провёл в составе «Пари НН» 15 матчей, в которых пропустил 21 гол.
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